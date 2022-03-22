В Першотравенск привезли медикаменты от Фонда Ахметова и ДТЭК

Партия жизненно важных медикаментов уже прибыла в Першотравенскую общину на Днепропетровщине. Это 55 видов медпрепаратов, среди которых обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, успокаивающие, сердечные, противовирусные.

Закупили и передали их Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК – это часть гуманитарной помощи для региона, чтобы жители получили доступ к дефицитным лекарствам.

"Мой Фонд помогает людям выжить – продуктами, медикаментами. А бизнесы СКМ помогают украинской армии защитить суверенитет нашей страны. Все, что мы можем привезти, сделать – все делаем и дальше делать", - сказал Ринат Ахметов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.