В Пентагоне заявили, что могут организовать тренировки украинских военных для освоения ЗРК Patriot в США

В Министерстве обороны США заявили о том, что правительство страны на данный момент рассматривает возможность проведения учений для украинских военных. Ожидается, что они пройдут в Соединенных Штатах.

Видео дня

Такое заявление в четверг, 5 января, сделал представитель Пентагона Пэт Райдер. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В частности, украинских защитников будут тренировать на системе Patriot.

"Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории", – сказал Райдер.

Стоит отметить, что развертывание в Украине систем противовоздушной обороны Patriot ожидается в максимально сжатые сроки. Сейчас уже началась подготовка к передаче этого вооружения нашей стране. Также украинские власти продолжают работать над тем, чтобы армия получила новые образцы вооружения в 2023 году.

Обучение украинских специалистов работе с американскими ракетными системами MIM-104 Patriot будет осуществляться в максимально сжатые сроки. Следующая цель защитников в вопросе получения западного вооружения и техники – истребители типа F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином. Он поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором в США объявили накануне, в частности, за американские зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!