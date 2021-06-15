В ОРЛО — полный алярм, паника и тревожное состояние в соцсетях. Еще бы, "укроДРГ" опять "проникла" на "тщательно охраняемую" "территорию свободной народной республики" и "призвала" в Преисподнюю огромное количество "сотрудников народной милиции".

По этому поводу пасечник нахмурил лоб и прервал отдых в ресторанах и борделях Москвы. Ну, как прервал. Сел покурить.

В соцсетях — полный караул, свечечки-гифки "не забудем-не простим". Хотя, нет, есть редкие проблески здравых мыслей.

Например, вопросы, как укрДРГ в полной боевой, с флагами и визитками Правого сектора, могло пройти через линию разграничения, гектары минных полей, боевые дозоры этой самой "народной милиции", и всего-всего "героическо-республиканского", включая российские подразделения.

Люди пишут довольно уже вразумительное и осознанное "как".

Мол, как "укры" могли попасть на территорию, пройдя минные поля, если даже сами опочленцы не знают, где у них что заминировано. И если укрДРГ смогли спокойно проехать и укокошить славных опочленцов, то, какой смысл во фронте, линии разграничения, КПП, если по "республике" кто хочет, тот БТРы и выгуливает? И какой это уровень подготовки "народных милиционеров", если укрДРГ одним выстрелом сразу пять опочленцов призвала в мир Ленина и Сталина? Почему не отбивались, как Павлик Морозов, ой, не то, Павлик Матросов?-да какая разница- почему нет героизма? Нет, мы конечно, не забудем, не простим, но терзают смутные сомнения, не те ли это пятеро, что на машине бухие перевернулись?

Официальная версия "республики" и ее "народной милиции", банальна и стара, как эта война — "пали смертью героев, защищая покой народной республики от рук вероломных НАТО-укрпов".

Они пишут это всем опочленцам, даже тем, кто умудрился умереть от передоза на толчке. И, что главное, вот соседи, родня они знают причины смерти, но, рвут тельняшки "укропы убили, не забудем-не простим". Это здесь неизменно. Это здесь будет всегда. Украина здесь в ОРДЛО всегда будет виновата во всем. Это у "народа Донбасса" выработано задолго до войны и просто заякорено войной на уровне рефлексов.

И зная, что у умершего, а не погибшего опочленца, передоз, родные все равно всю вину за его смерть возлагают на Украину, ВСУ, СБУ, украинцев и обещают мстить.

Поэтому в "республике" любое ЧП, смерть, самострел, повешенные, передозные, тут же объявляются героями, погибшими от рук укро-фашистов. Так населению внушают страх и ненависть.

Здесь давно, еще с 2014-го благодаря рашаСМИ научились использовать любое ЧП для пиара и разжигания. Более того, большая часть ЧП, "нападений укр-ДРГ", "обстрелов" и "авиаударов" красиво организована пропагандистами именно для разжигания. Последователи ГебельсТВ в ОРДЛО работают на отлично.

Ну, что ж, давайте подробно рассмотрим работу "ДРГ" (диверсионная группа), регулярно уносящей бравых опочленцев в Аид, на примерах сообщений из соцсетей ОРДЛО.

Цитата: "Луганск. ДТП по ул. Чапаева перевернулась легковушка. На место прибыли сотрудники МЧС и реанимация.Как всегда, камуфляж, водка, автоматы, гранаты. Хорошо, что не сдетонировало ничего".

Цитата: "И так, 9 мая, когда вся Республика празднует 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной Войне военнослужащие Акимов А.В. и Чернуха А.Е. на военном автомобиле попали в ДТП. Ну как сказать попали, они в неадекватном состоянии снесли автомобилем газовою опору в г. Первомайск. В результате чего дежурным-рабочим газовой службы пришлось целый день устранять утечку газа. Но на этом еще не все…

Когда прибыли сотрудники ГИБДД, Акимов и Чернуха оказывали сопротивление также угрожали оружием, мотивируя тем, что им срочно нужно вернутся на позиции c целью выполнения приказа командира.

Силами еще одного наряда ГИБДД двоих военнослужащих задержали. При обыске автомобиля сотрудниками СОГ было обнаружено и изъято два АК-74, патроны к ним, несколько гранат и снарядов ВОГ. И это все, было на заднем сидении служебного автомобиля, которым управляли двое наглухо убитых алкоголем военнослужащих!

В дальнейшем выяснилось, что их как будто бы отпустил их командир для помывки. Но, как мне рассказали другие источники, то их отправили в магазин за водкой! Вот и все…

Смотришь на это все и попросту …ешь, такого бардака в НМ никогда не было! С каждым годом все хуже и хуже".

Цитата: "Обезьяна с гранатой! Всем привет! Годи летят, а у нас ничего не меняется! Сколько дураков и моральных уродов к сожалению, служат в рядах НМ! И исходя с практики, то с каждым годом их к сожалению еще больше и больше!Сегодня решил все же поведать историю о бойце НМ, но на этот раз уже 6-го казачьего полка!И так, 30 мая жители ул. Ленина г. Первомайск услышали взрыв, затем спустя несколько минут крики и стоны… Дело в том, что некий военнослужащий 6-го Полка им. Матвея Платова – Барановский Евгений, 1981 г.р., бросил гранату в толпу людей! И вы только представьте себе, этот военнослужащий целый сержант и еще командир отделения! Как бы должен быть отличником боевой и политической подготовки, личным примером должен показывать, как нужно нести службу и при необходимости подымать парней в бой… Но что в итоге, простой моральный урод…

Но это еще не все, в следствии взрыва гранаты получили тяжелые осколочные ранения гр. Набиев, 2003 г.р., Домина, 1983 г.р., гр. Суржко, 2003 г.р. и Суржко, 1972 г.р.. Все они были доправлены в Первомайскую горбольницу! По версии соседей, Евгений был в состоянии алкогольного опьянения, и как будто только вернулся с бз…

В это время, потерпевшие в числе которых 2 женщины и их дети собрались семьями на шашлык, чем они довели бравого военнослужащего уму не постижимо! Он попросту взял гранату и бросил за забор, соседнего дома, как раз в тот момент, когда почти все находились в одном месте!

Вы только представьте себе, сколько уже подобных случаев было, а сколько еще будет… Нам нужно что-то делать с этим, как говорил А.Мозговой "мы целенаправленно убиваем сами себя", и только сейчас спустя сколько времени после его гибели, многие начинают понимать истинное значение этих слов!".

Ну, как видите, деградационно- алкогольная группа быстрого реагирования ОРДЛО, работает убойно!

О облико-морале "защитников" и "освободителей" "народа Донбасса" я написала много. И все на основе реальных событий. Как говорится, крыть карту не чем.

Поэтому про облико-морале сегодня не буду. Как говорят на России "помер Максим, да и черт с ним". Я скажу про "народ Донбасса".

Знаете, вот вы, ребята, те, кто наварасы-запутина-зассср-дамбасрасия и все это триколорадное, обозначившее себя "народом Донбасса", вы заслуживаете этого всего. Этих гранат в толпу, этих отжимов имущества, этих вечно укуренных обдолбанышей на блок-постах. Ведь они и есть вы, "народ Донбасса". И даже российских ихтамнетов, вы тоже заслуживаете. Ведь, по сути, они ваше зеркальное отображение. Те же нравы. Та же мораль. Та же деградационная ветвь эволюции. Подобное притягивает подобное!

Поймите, в ОРДЛО все свои. Ну, критическое большинство наварасов и путинвведистов, ненавидящих Украину. Так вот всегда гибнут именно представители этого класса. Ведь они пьют больше, дерутся больше, врут больше, соседей раздражают больше. ОРДЛО пожирает само себя.

И вот эти полупьяньнаркоманские "защитники" ОРДЛО, грезящие "наварасиями" и воскрешением СССРии, они уже трупы. Они упьются, убьются, поубивают себя и сослуживцев, своих детей и жен, ведь это нормальное поведение этих особей.

У ОРДЛО изначально было это испитое, не обезображенное интеллектом лицо, просто не все его заметили в эйфории своей победы. Достаточно вспомнить "взятие" "МЕТРО" и погромы магазинов, да, донбасяне?

Поэтому, знаете, ОРДЛычане, что я хочу сказать, зачем вам эти полумеры- одна граната в толпу, пятеро сослуживцев, подорвавшихся в сексуальной оргии, проводимой на минном поле, пьяная езда в машинах- что ж вы так убиваетесь медленно, вы так никогда не убьетесь (с), давайте уже что-то по масштабнее, ярче, веселее!

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