В оккупированном Мариуполе на войну против Украины могут мобилизовать студентов: появились подробности

Из-за значительных потерь российские оккупанты ищут способы пополнения рядов личного состава путинской армии. В оккупированном Мариуполе на войну против Украины могут мобилизовать студентов.

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С этой целью захватчики собрались ставить их на военный учет. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомление, согласно которому они должны известить студентов о необходимости встать на военный учет", – говорится в сообщении.

В сообщении вуза говорится, что в Мариуполе все студенты "мужского пола, очного обучения, получившие паспорта РФ", "должны явиться в военкомат". Речь идет обо всех мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет.

Таким образом, россияне могут готовить почву для мобилизации мариупольцев.

"Они понимают, что уже скоро ВСУ начнет контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо". А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности", – объяснили в горсовете.

Следует отметить, что российские военнослужащие на временно оккупированной территории юга Украины уже готовятся к контрнаступлению Сил обороны. Они установили бетонные треугольники, известные как "зубы дракона", за Мариуполем в сторону Бердянска.

При этом у России нехватка сил для войны в Украине, поэтому власти страны-агрессора уже достались оккупированному Крыму. Там мобилизуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы.

Британская разведка считает, что страна-агрессор провалит план мобилизовать еще 400 тысяч "добровольцев" на войну в Украину. Наверное, это будет принудительная мобилизация.

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