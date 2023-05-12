В оккупированном Крыму появилась 'метка' ВСУ. Фотофакт

Украинские патриоты во временно захваченном Россией Крыму устроили очередную смелую акцию. В районе Коктебеля оставили надпись "ВСУ" и флаг Украины.

Видео дня

Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Крымский ветер" в пятницу, 12 мая. "Метка" появилась на арке "Звездопад воспоминаний".

Шестиметровые колонны расположены на горе Коклюк в 7 километрах от Коктебеля.

"ВСУ уже в Крыму", – сказано в подписи к обнародованным кадрам.

Оккупационным войскам России, которые захватили украинский Крым в 2014 году напомнили, что они тут ненадолго. На оккупированном полуострове, как и в других захваченных Россией населенных пунктах на юге и востоке, ждут возвращения Украины и будут встречать героических украинских защитников.

Ранее активисты "Желтой ленты" показали, как устроили в Крыму новую смелую акцию сопротивления. Патриоты распространяют листовки и другую украинскую символику, а также превращают Z-символы оккупантов в песочные часы.

Также патриоты в Крыму напомнили что в скором времени оккупантам придется бежать с полуострова. А в Симферополе крымчане возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что российские оккупанты и коллаборанты в Крыму перестали чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то что захватчики рассказывают гражданам РФ о том, что все якобы "идет по плану", представители оккупационных администраций начали покидать полуостров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!