В оккупированном Крыму мужчину арестовали за публикацию в соцсетях тризуба и фото девушки с флагом Украины

Псевдосуд России во временно оккупированной Керчи на полуострове Крым отправил на семь суток ареста мужчину, который опубликовал украинскую символику на своем аккаунте запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники". Житель города выставил снимок девушки с желто-синим флагом, а также изображение украинского герба – тризуба.

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Об этом сообщили пропагандистские СМИ. Во время оглашения приговора судьи пояснили такие действия подсудимого непонятно почему поддержкой нацистской Германии во времена Второй мировой.

"Эти изображения являются символикой и атрибутикой, которую ранее использовала Организация украинских националистов (ОУН), члены которой активно сотрудничали с нацисткой Германией", – указано в документе.

Подсудимый заметил, что не имеет никаких убеждений, связанных с одобрением Третьего рейха.

Как сообщал OBOZREVATEL, два месяца назад российская полиция задержала жителя Севастополя, который во время отдыха на пляже отправил "вслед за русским военным кораблем" "понаехавших" на полуостров граждан РФ. Подконтрольный Москве Гагаринский районный суд города заключил мужчину на неделю под административный арест.

А еще в прошлом году захватчики задержали преподавателя на пенсии, включившего на занятиях украинскую песню о Bayraktar. Его обвинили в дискредитации ВС РФ и пропаганде "нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций".

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