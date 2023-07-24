В Крыму арестовали мужчину, который послал россиян вслед за военным кораблем. Видео

Житель оккупированного Севастополя, который во время отдыха на пляже отправил "понаехавших" в Крым россиян "вслед за русским военным кораблем", задержан оккупационной полицией. Подконтрольный Москве Гагаринский районный суд города заключил мужчину на неделю под административный арест.

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Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел на пляже в Гагаринском районе Севастополя. Видео, на котором местный житель нецензурно выражался в адрес граждан страны-агрессора, оккупационные полицейские якобы заметили "в ходе мониторинга СМИ и сети интернет".

Силовики утверждают, что мужчина был пьян. 52-летний местный житель отдыхал со своей знакомой на городском пляже и в какой-то момент стал в нецензурной форме призывать "всех россиян убраться".

"Внезапно злоумышленник начал громко выкрикивать оскорбления в отношении всех отдыхающих, чем выражал явное неуважение к обществу и нарушал общественный порядок", – пожаловались оккупанты.

Местного жителя "оперативно установили и задержали сотрудники ЦПЭ (управление по противодействию экстремизму) УМВД совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю".

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Он якобы признался в содеянном и извинился, утверждают российские пропагандисты.

Гагаринский райсуд Севастополя признал крымчанина виновным и назначил наказание в виде семи суток административного ареста.

Как отмечают "Крым.Реалии", видео инцидента распространил в сети пропагандист и блогер Александр Талипов, сотрудничающий с оккупантами в Крыму. Он известен тем, что публикует персональные данные жителей полуострова, которые поддерживают Украину.

После жалоб Талипова крымчан привлекают к административной и уголовной ответственности. В Украине на коллаборанта заведено уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео из Севастополя, на котором мужчина послал россиян, которые отдыхали на набережной, вслед "за русским военным кораблем". Вокруг было много людей, однако никто не решился ему ответить, угрозами путинисты смогли сыпать только в соцсетях.

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