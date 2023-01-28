В оккупированном Иловайске прогремел мощный взрыв: ''бавовну'' доставили на железную дорогу. Видео

Во временно оккупированном Иловайске, что в Донецкой области, прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, "бавовну" доставили на железную дорогу.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. Они утверждают, что по городу были выпущены 7 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате атаки повреждена железнодорожная станция. Информации о пострадавших пока нет.

Следует отметить, что по состоянию на утро 28 января армия РФ в войне с Украиной потеряла 125 510 военных. Из них 800 были ликвидированы украинскими воинами за последние сутки. Наибольшие потери противник понес в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение предыдущих суток Вооруженные силы Украины отбили атаки оккупантов в Донецкой области и сбили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 россиян.

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