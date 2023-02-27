В оккупированном Бердянске патриоты отправили оккупантов вместе с их "референдумом" вслед за кораблем. Фото

Во временно захваченном врагом Бердянске Запорожской области на улицах появилась украинская символика. Патриоты развесили желтые ленточки как символ сопротивления оккупации и оставили послания как своим гражданам, так и российским военным.

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Новыми фотографиями 27 февраля поделился Telegram-канал "Жовта Стрічка". "Бердянск продолжает свою борьбу за свободу и независимость!" – подчеркнули представители движения гражданского сопротивления.

На плакатах, развешанных по городу, захватчикам напоминают, что Бердянск – это Украина. На одной из листовок сказано: "Русский военный референдум – пошел на Ї".

Кроме того, неравнодушные жители города перечеркнули российский триколор, нарисованный на стене оккупантами или коллаборантами.

Напомним, что город Бердянск был оккупирован 28 февраля 2022 года в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Бердянске путинская армия и приспешники врага решили ввести пропуск для выезда из города. Новые "правила" начнут действовать с 1 марта.

– Известно, что захватчики размещают своих солдат на базах отдыха вдоль линии Бердянской косы. 19 февраля там загорелась база "Райский уголок", где противник обустроил госпиталь.

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