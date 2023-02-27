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В оккупированном Бердянске патриоты отправили оккупантов вместе с их "референдумом" вслед за кораблем. Фото

Дарья Дурова
Общество
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Украинцы в Бердянске продолжают сопротивление

Во временно захваченном врагом Бердянске Запорожской области на улицах появилась украинская символика. Патриоты развесили желтые ленточки как символ сопротивления оккупации и оставили послания как своим гражданам, так и российским военным.

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Новыми фотографиями 27 февраля поделился Telegram-канал "Жовта Стрічка". "Бердянск продолжает свою борьбу за свободу и независимость!" – подчеркнули представители движения гражданского сопротивления.

Плакат активистов ''Жовтої Стрічки''
Временно оккупированный Бердянск ждет, когда Силы обороны прогонят захватчиков

На плакатах, развешанных по городу, захватчикам напоминают, что Бердянск – это Украина. На одной из листовок сказано: "Русский военный референдум – пошел на Ї".

Жители не признают фейковые результаты незаконного референдума

Кроме того, неравнодушные жители города перечеркнули российский триколор, нарисованный на стене оккупантами или коллаборантами.

На улицах Бердянска украинцы перечеркнули изображение флага страны-агрессора
Желтая ленточка

Напомним, что город Бердянск был оккупирован 28 февраля 2022 года в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Бердянск на карте

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Бердянске путинская армия и приспешники врага решили ввести пропуск для выезда из города. Новые "правила" начнут действовать с 1 марта.

– Известно, что захватчики размещают своих солдат на базах отдыха вдоль линии Бердянской косы. 19 февраля там загорелась база "Райский уголок", где противник обустроил госпиталь.

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