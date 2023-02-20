Оккупанты вводят пропуска для выезда из Бердянска: город превращают в тюрьму - ЦНС

Российские захватчики продолжают издеваться над обитателями временно захваченных территорий. В Бердянске, что на Запорожье, путинская армия и их приспешники решили ввести пропуск для выезда из города.

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Таким образом они превращают Бердянск в тюрьму. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Новые "правила" начнут действовать с 1 марта.

"С 1 марта вступают в силу новые правила оккупационных властей в Бердянске, которые фактически закрывают выезд из города", – говорится в сообщении.

В ЦНС объяснили, что оккупанты вводят такие ограничения, потому что не могут контролировать ситуацию в городе. В частности, таким образом, они пытаются прекратить партизанскую деятельность.

"Фактически это означает запрет для выезда всем, кого россияне считают не лояльными. Таким образом Москва продолжу превращать ТОТ в тюрьму под открытым небом", – подчеркнули там.

Стоит отметить, что ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские солдаты превращают захваченные территории в масштабные тюрьмы, особенно это касается временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Мужчин, объявляемых заключенными, отправляют воевать на фронт против Украины.

Напомним, россияне на временно оккупированных территориях Украины превращают гражданские объекты в военные цели. В частности, в Бердянске в Запорожье захватчики размещают своих солдат на базах отдыха вдоль линии Бердянской косы.

19 февраля в Бердянске загорелась база отдыха "Райский уголок", расположенная на Бердянской косе. В нем русские захватчики обустроили госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной части Запорожской области российские войска принялись строить укрепление. Из-за временно оккупированного Мариуполя Донецкой области в направлении Бердянска Запорожской области они в большом количестве везут железобетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".

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