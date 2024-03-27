'В оккупации мы принципиально не переходили на русский': история учительницы из Харьковщины в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Через полгода российской оккупации она не взяла вражеский паспорт и не поменяла ни одной гривны на рубли. А еще принципиально не говорила по-русски. История Надежды Проценко, учительницы украинского языка и литературы из Харьковской области, вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

О пережитом она рассказала Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея.

Обыски и устрашение – стандартная методика российских захватчиков. К примеру, на огороды людям запретили выходить раньше восьми часов и предупредили, что в противном случае нарушители "остаются в своем картофеле навсегда". А в ее родной школе оккупанты устроили сигарету.

Подруга вовремя предупредила, что на нашей улице начались обыски и нужно спрятать телефоны. Я запаниковала. Они же проверяли все имеющиеся гаджеты в доме, а некоторые даже изымали. И засунула телефон под шкаф", – говорит Надежда.

Его не нашли, и благодаря этому женщина могла хотя бы иногда позвонить по телефону своим близким. Полгода Надежда под постоянными обстрелами и моральным давлением ждала, когда наконец-то уволят ее родную деревню. Она берегла язык, ждала своих – и дождалась.

Это радость, что мы можем жить свободно на своей родной земле. Очень приятно, что освобождение началось именно с нашей улицы. Мы выстояли, не подчинились. Мы победили их и победим", – убеждена Надежда.

Смотрите и слушайте ее историю.

История Надежды вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.