Поехали за пиццей и разбились на дороге: в Одесской области в аварии погиб 3-летний мальчик

Ужасная авария произошла в Одесской области 6 мая. На дороге между селами Лощиновка и Каланчак Сафьяновской громады Измаильского района столкнулись два авто – ВАЗ 21099 и Lada Priora. В результате аварии пострадали шесть человек. Тяжелые травмы получил 3-летний мальчик, его доставили в реанимацию, однако через несколько часов он скончался.

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До Измаила не доехали

6 мая семья 32-летнего Дмитрия Ч. и 34-летней Нины Ч. из села Лощиновка Одесской области решила съездить погулять в районный город Измаил.

"Была суббота, к тому же церковный праздник – Григория Победоносца. В этот день все отдыхают. Они тоже решили отдохнуть и развлечь детей. Планировали заехать в кафе на пиццу и погулять", – рассказывает местный житель.

Родители взяли с собой двоих детей – 13-летнего Костю и 3-летнего Славика. Сели в свой автомобиль Lada Priora и около 11 часов поехали в город.

"До Измаила они так и не доехали. Уже на выезде из Лощиновки их машина столкнулась с ВАЗом. Удар был очень сильным, оба автомобиля сильно повреждены", – продолжает житель села.

Ребенок скончался в реанимации

Всего в аварии пострадало шесть человек, но больше всего досталось семье Нины и Дмитрия. За рулем Lada, по данным полиции, был глава семьи. У него перелом костей таза, рана головы, внутренние ушибы, сейчас его отправили в больницу в Одессе.

У его супруги переломы нескольких ребер, ушибы внутренних органов, порезы лица, врачам пришлось наносить швы. А вот 3-летний Славик получил серьезные травмы, его сразу же отправили в реанимацию. Там врачи боролись за его жизнь, но вечером малыш умер.

Старший сын чудом уцелел, ему госпитализация не потребовалась.

Также пострадала пара из другой машины, жители села Каланчак. 36-летнего водителя спасателями пришлось деблокировать. Он в состоянии средней тяжести сейчас находится в больнице. Там же и его 36-летняя супруга с переломом руки.

Молились и переживали, но ребенок умер

Валентина, пенсионерка, которая часто по выходным приезжает в село Лощиновка в церковь говорит, что на самом деле движение на дороге тут очень оживленное. "Мне сын позвонил и сказал, что у них на дороге произошла сильная авария, много полиции и скорых. Пострадали дети. Я знаю, что маленького мальчика сразу увезли в реанимацию, многие переживали за него", – говорит женщина.

В соцсетях люди просили молиться за ребенка, поскольку состояние его было очень тяжелым, собирали деньги, чтобы помочь семье. Но, к сожалению, все оказалось напрасным.

Мальчика уже похоронили. Отец не смог присутствовать на прощании, поскольку находится в больнице и пока не может вставать. Маму на похороны привезли.

"Конечно, все они очень тяжело переносят такую утрату. На маму было больно смотреть, она сама травмирована, а тут еще такое горе", – говорят в селе.

В полиции Одесской области сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований данных по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).