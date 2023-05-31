В Одесской области чиновники выбросили 2 тонны печенья из гуманитарки, которое не смогли раздать: разгорелся скандал

В Болграде на Одесщине разгорелся скандал из-за решения городского совета утилизировать 2 тонны печенья. Так, во время войны печенье, поступившее в общество в качестве гуманитарной помощи для ВПЛ и других нуждающихся, испортилось на складах.

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Как сообщает "Махала", жители общины обратились к изданию, чтобы те подтвердили или опровергли информацию, действительно ли Болградский городской совет выбросил сладости на свалку. Чтобы узнать правду, издание направило информационные запросы в Болградскую районную военную администрацию и городской совет.

Так, в Болградской районной военной администрации заявили, что регулярно публикуют на своем официальном веб-сайте информацию о потребностях, поступлениях и остатках гуманитарной помощи.

Также в администрации добавили, что при получении гуманитарной помощи продукты питания проверяются на соответствие нормам потребления, случаи нарушения сроков годности не были зафиксированы.

В то же время, в Болградском городском совете сообщили, что полученная ими гуманитарная помощь должна была быть выдана внутренне перемещенным лицам.

Однако впоследствии оказалось, что количество реально проживающих на территории общины лиц значительно меньше, чем было официально зарегистрировано.

"Поэтому выдача всей помощи единовременно ВПЛ не оказалась возможной и продолжалась некоторое время. Принимая во внимание имеющийся остаток помощи, было принято решение о ее выдаче жителям общины, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Дальнейшее хранение печенья, которое входило в состав помощи, у которого закончился срок хранения 01.03.2023 года не был целесообразным", – заявили в горсовете.

Поэтому, чтобы не выдавать населению испорченное печенье, городской совет принял решение утилизировать его. Как сообщается, в общей сложности было списано 2053 пачки печенья "К кофе" весом 1 кг. Его передали в КП "Горводоканал" Болградского городского совета для дальнейшего уничтожения.

Как "Горводоканал" должен был уничтожить печенье не сообщили. Таким образом, Болградский городской совет фактически выбросил более 2 тонн еды на свалку. Это печенье могли бы получить сотни семей в общине.

Ранее сообщалось, что украинцам раздают по 6600 грн от международной организации CARE Ukraine. Пособие выплачивается в размере 2200 грн. на каждого члена семьи на три месяца. Однако средства выдаются одним платежом – сразу 6600 грн на человека.

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