В Одессе пьяный водитель наехал на патрульного и пытался сбежать с места: его задерживали со стрельбой. Видео

В четверг, 30 декабря, в Одессе пьяный водитель наехал на патрульного и пытался сбежать с места происшествия. Инспекторы задержали водителя с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщается в Facebook патрульной полиции Одесской области. Полицейские получили сообщение, что на улице Академика Королева мужчина в состоянии опьянения садится за руль (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители остановили автомобиль, однако водитель закрылся внутри и не реагировал по требованию патрульных, а затем вообще пытался уехать с места, наехав на полицейского.

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Инспектору пришлось несколько раз выстрелить по колесам автомобиля. Только так удалось остановить транспортное средство.

Мужчина отказался проходить осмотр на алкогольное опьянение как на месте остановки, так и в медучреждении.

На нарушителя составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Статья предусматривает штраф в размере 17 000 грн и лишение водительских прав на 1 год.

Следователи дадут правовую квалификацию действиям мужчины.

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