В Харькове женщина похвасталась видео, на котором пьет за рулем: ролик вызвал волну комментариев

В Харькове инстаблогер опубликовала стори, на котором пьет за рулем. Ролик вызвал волну негативных комментариев в сети.

На видео из аккаунта @vlada_1010_ обратил внимание Telegram-канал "Харьков 1654". Журналисты отметили, что женщина "решила похвастаться перед своими подписчиками, какая она крутая" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Блогер употребляла недорогое шампанское Fragolino прямо с горлышка бутылки.

Пользователи отметили, что за такое предусмотрена 130 статья КУоАП (штраф в размере 17 000 грн и лишение прав на 1 год).

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"Что ей та 130??? Там бабок – ж..пой жуй", "Они все еб..тые? Или ботокс мозги плавит?" "Да еще с Фраголино, даже не Мартини, фу дешевка", – возмутились комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская модель Юлия Андриенко, финалистка конкурса красоты "Мисс Украина-2021", показала на видео, как нарушила ПДД – проехалась на авто по трамвайным путям. Таким образом она объехала пробку, а свой ролик сопроводила эмодзи смеющегося лица.

Патрульные разыскали и опросили Юлию. Ей пришлось уплатить штраф в 510 гривен.