В Одессе прощаются с известным украинским художником Ройтбурдом. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Одесса
2 минуты
235
Траурная церемония проходит в художественном музее

Во дворе Одесского художественного музея проходит прощание с известным украинским художником Александром Ройтбурдом. В 13:00 состоятся похороны на Еврейском кладбище.

Об этом сообщает "Думская". К гробу выстроилась длинная очередь друзей и близких художника, его коллег, а также просто жителей города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Одессе пращаются с Ройтбурдом

Рядом на экране показывают фотографии Александра Ройтбурда, играет симфоническая музыка.

Видео дня
На экране показывают фотографии художника

Для тех, кто хотел бы попрощаться, но не сможет присутствовать, организовали прямую трансляцию в Facebook и YouTube.

К гробу выстроилась длинная очередь

Траурная церемония в музее продлится до 12:00.

Одесситы чтят память выдающегося современника

Гроб с телом художника доставили из Киева в Одессу 9 августа. Одесситы приносили цветы к зданию художественного музея, чтобы почтить память выдающегося современника.

Как сообщал OBOZREVATEL, художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд ушел из жизни 8 августа. Ему было 59 лет.

Известно, что в последние годы жизни у Ройтбурда были проблемы со здоровьем – он страдал онкологическим заболеванием.

УкраинаОдессапохороныАлександр Ройтбурд