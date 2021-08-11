В Одессе прощаются с известным украинским художником Ройтбурдом. Фото и видео

Во дворе Одесского художественного музея проходит прощание с известным украинским художником Александром Ройтбурдом. В 13:00 состоятся похороны на Еврейском кладбище.

Об этом сообщает "Думская". К гробу выстроилась длинная очередь друзей и близких художника, его коллег, а также просто жителей города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Рядом на экране показывают фотографии Александра Ройтбурда, играет симфоническая музыка.

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Для тех, кто хотел бы попрощаться, но не сможет присутствовать, организовали прямую трансляцию в Facebook и YouTube.

Траурная церемония в музее продлится до 12:00.

Гроб с телом художника доставили из Киева в Одессу 9 августа. Одесситы приносили цветы к зданию художественного музея, чтобы почтить память выдающегося современника.

Как сообщал OBOZREVATEL, художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд ушел из жизни 8 августа. Ему было 59 лет.

Известно, что в последние годы жизни у Ройтбурда были проблемы со здоровьем – он страдал онкологическим заболеванием.