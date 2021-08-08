Умер известный украинский художник Ройтбурд

В воскресенье, 8 августа, ушел из жизни известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник музея Кирилл Липатов, но после он удалил пост. Информацию о кончине художника OBOZREVATEL подтвердили в самом учреждении.

Причину смерти Ройтбурда Липатов не назвал, однако известно, что в последние годы жизни у художника были проблемы со здоровьем.

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В последнем своем интервью изданию "Бабель" деятель культуры рассказывал, что он плохо спит и ходит. На фото было заметно, что он сильно похудел и изменился внешне. Художник согласился лишь на два снимка.

В Facebook Надежда Ложкина, которая назвала художника другом семьи, сообщила, что к его смерти может иметь отношение коронавирус.

"Саша Ройтбурд умер...не могу поверить и прийти в себя – он был другом нашей семьи, а с Алисой дружил 20 лет...проклятый ковид", – написала она.

В сети отреагировали на трагичную новость. Многие украинцы были шокированы смертью Александра Ройтбурда, люди писали о том, что эта информация "не укладывается у них в голове".

Главный редактор "Бабеля" Евгений Спирин написал в Facebook, что в течение четырех лет художник "воевал" с местными депутатами от ОПЗЖ и смог доказать, что он – настоящий руководитель Одесского художественного музея.

"Это, пожалуй, один из лучших музеев Украины. На фото Саша улыбается, но в жизни он уже не улыбался. Саша сделал музей, а музей сделал Сашу. Ройтбурда больше нет", – добавил Спирин.

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко также отреагировал на смерть Ройтбурда. Он написал, что художник, который также был депутатом Одесского облсовета от "ЕС", "был большим мастером, который действительно любил Украину".

"Саша...дорогой...как горько...Царство небесное...", "Большая потеря", – писали пользователи.

Он родился в Одессе 14 октября 1961 года. Окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института, жил и работал как в родном городе, так и в Киеве.

В 2014 году участвовал в конгрессе "Украина – Россия: диалог", а в 2018 он стал одним из тех, кто поддержал открытое письмо деятелей культуры к режиссеру Олегу Сенцову, который тогда находился в заключении в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ройтбурд говорил о том, что часть жителей Одессы "питает любовь к России", они считают Москву столицей, а в Киеве, по их мнению, якобы живут "враги".