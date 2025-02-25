В Одессе переселенцы льготных категорий из Волновахского района получают помощь от Фонда Рината Ахметова

В Одессу из-за боевых действий эвакуировалось немало людей. В хабе для переселенцев из Волновахского района "Бок о бок" продолжаются выдачи помощи от Фонда Рината Ахметова. Ее могут получить ВПЛ льготных категорий, зарегистрированных в этом хабе. А именно:

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– пенсионеры,

– люди с инвалидностью,

– семьи с детьми на попечении,

– матери-одиночки,

– многодетные семьи,

– малообеспеченные семьи.

В составе каждого продуктового набора: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.