В Одессе мужчина украл у соседки черепаху, сварил ее и съел: ему грозит до 8 лет тюрьмы

В Одессе 40-летний мужчина похитил у соседки красноухую пресноводную черепаху, после чего полакомился супом из животного. Следователи квалифицировали его действия по двум статьям Уголовного кодекса Украины и теперь правонарушителю грозит лишение свободы.

Событие произошло в июле этого года в многоквартирном доме Хаджибейского района Одессы. О нем сообщает Одесское районное управление полиции №1 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что находясь в совместной с соседкой веранде, одессит увидел ванночку с двумя красноухими американскими черепахами. Решив приготовить себе экзотическое блюдо, он тайно похитил одно из животных, кухонным молотком разбил панцирь, сварил и съел.

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Обнаружив отсутствие черепахи, женщина обратилась к правоохранителям. Те в ходе следствия установили личность, причастную к исчезновению животного, и все обстоятельства преступления, а также изъяли вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении в тайном похищении чужого имущества – то есть краже, совершенной в условиях военного положения, а также в жестоком обращении с животным (относящимся к позвоночным), что привело к его гибели.

Такие уголовные правонарушения квалифицируются по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 УКУ. Согласно им, максимальное наказание, угрожающее одесситу за суп из черепахи – лишение свободы сроком до восьми лет. В деле продолжается следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители разоблачили жителя Киева, пытавшегося продать рысь. Животное, занесенное в Красную книгу Украины, изъяли и передали зоозащитникам.

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