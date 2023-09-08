В Киевской области разоблачили мужчину, который пытался продать краснокнижного хищника. Фото и видео

Правоохранители разоблачили жителя Киева, пытавшегося продать рысь. Животное, занесенное в Красную книгу Украины, изъяли и передали зоозащитникам.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. На нарушителя также составили протоколы по двум статьям КУоАП (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от членов зоозащитной организации "URSA". Они обнаружили публикацию, где неизвестные продавали животное занесенное в Красную книгу Украины.

"Полицейские Обуховского управления полиции Киевщины совместно с зоозащитниками провели оперативные мероприятия, в ходе которых, при продаже животного, разоблачили правонарушителя и изъяли рысь. Злоумышленником оказался 36-летний житель столицы, даже не имевший документов на представительницу кошачьих", – подчеркнули в полиции.

В пресс-службе добавили, что киевлянин отказывался отдать животное. Полицейские предупредили правонарушителя о составлении протокола о неповиновении представителю закона, на что мужчина разозлился и повредил переносную клетку, в которой находилась рысь.

На жителя столицы составили административные протоколы по факту нарушения порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины. А также по факту злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского.

В настоящее время животное передано в соответствующий центр временного содержания. Дальнейшую судьбу правонарушителя решит суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева неизвестный оставил во дворе дома двух котят в коробке, после чего один из них вылез и залез на дерево на высоту 18 метров. Чтобы помочь животному, на место происшествия вызвали спасателей.

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