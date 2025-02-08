В Одессе мужчина судился с ТЦК из-за военного билета: что случилось и какое решение принял суд

В Одессе мужчина судился с ТЦК из-за военного билета. После получения нового военно-учетного документа он обнаружил, что там нет отметки об ограниченной пригодности, которая была в старом военном билете.

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Рассмотрев материалы дела, суд не удовлетворил иск одессита. Подробности сообщает "Общественное Одесса".

Как отмечается в судебных материалах, в апреле 2023 года ВЛК признала истца пригодным к военной службе. После этого он получил военный билет с отметкой о взятии на военный учет. А вот данные об ограниченной пригодности к службе в военное время в новый документ не внесли, хотя в старом соответствующая отметка была.

В отзыве на иск представители ТЦК отметили, что во время прохождения военно-врачебной комиссии истец не предоставил медикам никаких медицинских документов, подтверждающих наличие у него проблем со здоровьем. Он также не жаловался на свое состояние.

В ответ одессит отметил, что эти аргументы не опровергают его доводы, а также подчеркнул, что считает свои права нарушенными, а действия ответчика – противоправными.

"Иск военнообязанного не удовлетворили. Решение о его пригодности к военной службе не отменили. В течение 30 дней со дня оглашения приговора мужчина мог обжаловать его, подав апелляцию. Сейчас же судебное решение уже вступило в законную силу", – резюмировали журналисты "Общественное Одесса".

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что суд отказал военнослужащему в назначении его опекуном недееспособного брата. Истец в заявлении отметил, что в июле 2024 года отец умер, а мать, согласно заключению врачебной комиссии, не может исполнять обязанности опекуна по состоянию здоровья.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что с 11 октября 2024 года заявитель был мобилизован и проходит военную службу. Поэтому реализация его права быть опекуном брата возможна только после увольнения с воинской службы. Также при принятии решения суд отметил отсутствие аргументирования в представлении исполкома поссовета относительно того, почему именно этого брата, а не двух других или сестру следует назначить опекуном и подчеркнул, что взять на себя заботу о брате захотел не после смерти отца, а только после мобилизации.

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