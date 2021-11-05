В Одессе авто сбило пешеходов на переходе: 15-летняя девушка погибла, парень попал в больницу. Фото и видео

В Одессе автомобиль сбил два человека на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. В результате ДТП погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень, они брат и сестра.

Авария произошла на Адмиральском проспекте, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области. Чтобы задержать мужчину, правоохранители ввели специальную операцию "Перехват" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги. Сотрудники полиции нашли брошенный автомобиль на улице Лунина. Поиск водителя продолжается.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности, управляющих транспортными средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в пригороде Киева вечером 1 ноября Renault столкнулся с маршруткой общественного транспорта. Водитель легкового авто погиб на месте аварии.