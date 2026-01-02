В новогоднюю ночь в кафе в Хорлах погибли коллаборанты и владелица гостиницы: россияне устроили истерику и обвиняют ВСУ

В ночь на 1 января в селе Хорлы оккупированной части Херсонской области якобы три беспилотника нанесли удары по кафе "Украинская хата" и гостинице LEO, где гости отмечали Новый год. Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что это были беспилотники ВСУ, и уже погибли 28 человек. Генштаб Украины официально отвергает свою причастность к удару по кафе, заявив, что наносит удары только по военным целям.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Погибли 28 человек

В ночь на 1 января под бой кремлевских курантов был нанесен удар по кафе "Украинская хата" и отелю LEO в селе Хорлы на оккупированной части Херсонской области, где собрались несколько десятков человек отметить наступление 2026-го года.

По словам гауляйтера оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо, якобы погибли 28 человек, причем четверо из них скончались уже в больницах.

Уже рано утром 1 января Сальдо начал обвинять в случившемся ВСУ, приводя в сравнение события 2 мая 2015 года в Одессе. Этот же нарратив подхватили российские пропагандисты и президент РФ Владимир Путин.

Сначала Сальдо заявлял, что один из беспилотников нес зажигательную смесь, потом добавил, что в трех дронах было 20 кг тротила. Нужно отметить, что когда в июне 2023 года российские военные подорвали Каховскую ГЭС и вода затопила десятки населенных пунктов, погибли люди, Сальдо также заявлял, что никакого наводнения нет.

А потом обвинил в подрыве ГЭС украинскую сторону, хотя на ГЭС находились исключительно российские военные, которые и заминировали сооружение.

На празднике был коллаборант-полицейский

Из 28 погибших в кафе в Хорлах обнародованы только девять фамилий, хотя известно уже, что идентифицированы 13 тел.

Среди тех, чьи имена известны, оказался 55-летний Сергей Боган. Боган уроженец Крыма. Там он работал в МВД Украины в РК Крым, возглавлял отдел в уголовном розыске. Когда Крым был оккупирован Россией, то предал Украину и перешел на сторону оккупантов, работал в полиции на полуострове.

В 2022-м году после российского полномасштабного вторжения перешел в полицию оккупированного Геническа Херсонской области, затем возглавил отдел полиции в Каланчаке.

В Херсонской области люди рассказывают, что Боган занимался похищением людей и пытками.

Его 48-летняя жена Юлия Боган родом из Феодосии. Сейчас она работает в "администрации" Новой Каховки. До этого работала в оккупационной администрации Каланчакского района. Говорят, что она также могла быть в кафе, но что с ней пока неизвестно. У них есть сын 27-летний Егор Боган. Вероятно, он военный, поскольку еще в 2016 году отправился учиться в военное училище.

Погибла владелица кафе и гостиницы

Еще одна погибшая 24-летняя Анастасия Сабитова. Данные о ней есть на сайте "Миротворец". Там говорится, что девушка добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами – работала главным специалистом отдела муниципального имущества Каланчакской администрации.

Сама Сабитова родом из Олешек Херсонской области, там же живет ее мама.

В списке также значится Михаил Волошко 1983 года рождения. О нем известно, что до 2022 года он был местным предпринимателем, занимался компьютерным программированием, оптовой торговлей и ремонтом компьютеров, консультацией, другими информационными услугами.

Также погибла владелица отеля и кафе 56-летняя Оксана Буганова. Родом она из Александровки, до 2022 года у себя на странице в Facebook она писала исключительно на украинском языке.

О ней в своем Telegram канале упомянул некий Ясинский. По его словам, Оксана была великой женщиной и каждое утро обходила свои владения. Могла сама обслуживать клиентов и утихомиривать буйных посетителей. А как-то она ему пожаловалась, что от нее отвернулись все друзья потому, что она "пророссийская".

В кафе оказалась и 30-летняя Ольга Темежникова, мама двух детей. Родом она из поселка Каланчак, на своей страничке в соцсетях указала, что живет в Херсоне. Из родных у нее осталась сестра-близнец, брат.

Также среди гостей был 48-летний чеченец Махмуд Адмисаев. По данным издания "Вот так", он давно находится в федеральном розыске РФ по статье об обороте наркотиков.

Адмисаев в 2023 году много раз пересекал границу с Херсонской областью и Крымом. Вместе с ним в поездках была и крымчанка Ирина Бот. Она поддержала оккупацию Крыма, и при захватчиках стала директором школы в селе Гавриловка Скадовского района. Хотя ранее занималась торговлей одеждой и обувью на рынке. Она также внесена на сайт "Миротворец".

Среди погибших есть и некий серб, как он оказался в оккупированном селе в Херсонской области – можно только предположить.

Оккупанты отбирают дома и базы

Местные жители села Хорлы пишут, что на самом деле оккупанты уже давно выжили людей из села. Попасть в Хорлы не местным без пропуска невозможно.

"Как только они пришли к нам, то сразу же захватили почти все базы отдыха, гостиницы. Владельцев, если они были не согласны, кидали в подвал. Люди просто убегали. Некоторым удалось сохранить свой бизнес, если они шли на условия россиян – предоставляли бесплатно жилье, еду. Вот владелице этого кафе и ресторана как-то удалось договориться и сосуществовать с оккупантами, возможно, у нее кто-то был знакомый среди "новой власти", я не знаю", – рассказала на условиях анонимности одна из жительниц Хорлов.

По ее словам, местных в селе осталось очень мало, в основном это коллаборанты. Остальные тихо сидят по своим домам, никуда не высовываются, и, конечно, праздновать в кафе и рестораны не ходят. Люди боятся пьяных российских военных, которые способны просто застрелить человека.

"Некоторые жители просто пропали после того, как их забирали российские военные. После взрыва там, говорят, пошли по домам искать тех, кто мог навести удар, хватают людей и куда-то уводят. Там сейчас страшно", – продолжает собеседница.

Z-блогерша некая Сания Денисова из Пензы в своем Telegram канале написала, что в Хорлах "местная администрация" как и в оккупированном Мариуполе, отжимает у людей дома и бизнес. Они самые богатые дома заносят в список "бесхозных", хотя хозяева есть, они звонят и пишут, но их никто не слушает.

В "бесхозные" дома заселяют за взятки высокопоставленных представителей оккупационной власти, их родственников, а их жен устраивают на работу в "администрацию".

Руководил этим некий бывший глава села Сергей Запускалов, который подмял под себя все соседние села вдоль берега моря. Несогласных, родственников или представителей законных владельцев недвижимости запугивали, угрожали, приходили люди с оружием и просто выгоняли их на улицу.

Базы отдыха, хорошие дома взламывались и оттуда выносилось все ценное. Сама местность пришла в запустение, зато Запускалов стал главой Министерства туризма оккупированной области. На смену ему пришел Причепий, который продолжил дело разграбления "бесхозных" домов.