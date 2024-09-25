В Никополе жители незащищенных категорий получили помощь от Фонда Рината Ахметова
Никополь Днепропетровской области часто оказывается под вражескими обстрелами, тем не менее, здесь остается немало жителей. Фонд Рината Ахметова передал городу гуманитарную помощь. Ее получили люди, принадлежащие к самым незащищенным категориям: пенсионеры старше 60 лет, люди с инвалидностью и многодетные семьи.
В составе каждого набора – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.