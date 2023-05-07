В Николаевской области церковная громада перешла в ПЦУ без настоятеля

В Николаевской области приход Святого Архистратига Михаила в селе Сырово Врадиевской территориальной громады перешел от Московского патриархата к Православной церкви Украины. Церковная громада сделала такой шаг без настоятеля.

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Об этом сообщили в Facebook Николаевской епархии ПЦУ. Это уже не первая церковь области, пополнившая ряды Православной церкви Украины, отказавшись от МП.

"В с. Сырово Врадиевской территориальной общины Первомайского района приход Святого Архистратига Михаила вышел из состава московского патриархата и присоединился без настоятеля к Николаевской епархии Православной Церкви Украины", – говорится в сообщении.

Напомним: в последнее время вопрос перехода церквей по юрисдикции Московского патриархата под юрисдикцию Православной церкви Украины является одним из самых резонансных в Украине.

OBOZREVATEL разбирался – что не столько с УПЦ МП и почему, казалось бы, логический переход религиозных общин в Украине от контролируемой Россией церкви Московского патриархата к независимой канонической Православной церкви Украины проходит так долго и непросто.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Боярке в Киевской области активизировалось противостояние за местную церковь. Речь идет о Свято-Михайловском храме – громада еще зимой проголосовала за то, чтобы он перешел в Православную церковь Украины;

– на апрель 2023 года 70% украинцев поддерживали идею запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории нашего государства. За два года граждан, имеющих такое мнение, стало больше.

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