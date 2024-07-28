В Николаеве согласились переименовать улицу в честь погибшего Героя войны Глеба Бабича

Одну из улиц в Николаеве, родном городе Глеба Бабича, назовут в его честь. Общество города поддержало это решение.

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Об этом написал Петр Порошенко в Facebook.

"Улицы Героя Глеба Бабича –быть! Теперь одна из них расположена в его родном Николаеве. Мы должны были сделать это: стереть из украинского города часть русской и увековечить память о настоящем Герое. Мы приложили максимальные усилия, и нам это удалось. Спасибо Дине Барти за идею, а николаевцам за решение", – отметил Петр Порошенко.

"Теперь, гуляя по этой улице, взрослые и дети будут вспоминать за что погиб отличный друг, поэт, воин и философ: за возможность каждого украинца свободно ступать по своей земле. Друг Глеб, ты навсегда с нами — в стихах, песнях, наших воспоминаниях и названиях улиц. Теперь не только в Киеве, но и в твоем родном Николаеве", – отметил пятый Президент Украины.

Как известно, николаевское общество поддержало переименование одной из улиц в честь Глеба Бабича.

Во время очередной поездки на юг для передачи помощи военным Петр Порошенко встречался с инициативной группой, предложившей назвать в честь Глеба Бабича одну из улиц города.

Ветеран войны против российской агрессии, соучредитель ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", поэт и общественный деятель Глеб Бабич родился в Николаеве, погиб в июле 2022 года у Изюма на Харьковщине.

До 2019 года Глеб был командиром взвода 10 ОГШБр. После 24 февраля 2022 стал бойцом сил ТРО Киева. Сочинил более 500 песен и стихов. Песни на стихи Глеба Бабича исполняет группа Kozak System – "Подай оружие", "Сила и оружие", "Довольно грустных песен", "Свобода как любовь", "Мольфар", "Те, кто держит небо над Рождеством" и "Не покинь ". Глеб Бабич претворял в жизнь многие проекты помощи армии, в частности последний его проект по созданию комплекса оптико-электронной разведки "Локи". Комплексы оптической разведки, которые спроектировал Глеб Бабич вдоль линии фронта, спасли многие жизни украинских воинов.

Ветеранская организация "Res_Publika. Братья по Оружию" теперь его имя, а его участники с начала полномасштабного вторжения воюют на фронте.

В октябре прошлого года инициативная группа киевлян предложила переименовать улицу Канальную в честь Глеба Бабича. В приложении "Киев Цифровой" состоялось голосование. В январе этого года Киевсовет принял решение о переименовании улицы в честь Героя и Поэта.