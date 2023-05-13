newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Николаеве игры на батуте обернулись смертью для четырехлетней девочки: детали трагедии в детском городке. Фото

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
11,4 т.
В Николаеве игры на батуте обернулись смертью для четырехлетней девочки: детали трагедии в детском городке. Фото

В Николаеве в детском городке трагически погибла четырехлетняя девочка. Ребенок запутался во время игр на батуте.

Видео дня

К сожалению, спасти его не удалось. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Он уточнил, что трагический случай сегодня произошел в детском городке "Сказка".

"Играясь на надувном батуте, девочка около 4-х лет запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. К сожалению, ребенок умер", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной смерти стало удушение.

Сейчас на месте сейчас работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Пока будет продолжаться следствие, детский городок работать не будет.

"Родителям сострадания", – добавил Шайхет.

В Николаеве игры на батуте обернулись смертью для четырехлетней девочки: детали трагедии в детском городке. Фото
В Николаеве игры на батуте обернулись смертью для четырехлетней девочки: детали трагедии в детском городке. Фото

Напомним, в Вишневом в Киевской области во время прогулки на детской площадке 6-летний Егор получил смертельную травму – его ударили качели. Мальчика привезли сначала в одну областную больницу, а затем в столицу, но он, к сожалению, умер. У родителей остались вопросы, на которые они до сих пор не получили ответа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В селе Остаповка Лубенского района Полтавской области пожар, разгоревшийся в частном доме, унес жизни 2-летнего малыша. Мальчик забежал в дом, пока его мама работала у двора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!