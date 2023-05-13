В Николаеве игры на батуте обернулись смертью для четырехлетней девочки: детали трагедии в детском городке. Фото

В Николаеве в детском городке трагически погибла четырехлетняя девочка. Ребенок запутался во время игр на батуте.

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К сожалению, спасти его не удалось. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Он уточнил, что трагический случай сегодня произошел в детском городке "Сказка".

"Играясь на надувном батуте, девочка около 4-х лет запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. К сожалению, ребенок умер", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной смерти стало удушение.

Сейчас на месте сейчас работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Пока будет продолжаться следствие, детский городок работать не будет.

"Родителям сострадания", – добавил Шайхет.

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