На Львовщине авто сбило женщину с четырехлетним ребенком: мальчик умер, мать в реанимации. Фото

Во Львовской области произошла смертельная авария, в результате которой погиб 4-летний мальчик. По предварительным данным, водитель на авто Mercedes-Benz наехал на ребенка и его маму.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области. Правоохранители также показали кадры с места трагедии.

Как отмечается, ДТП произошло днем 6 апреля на автодороге Львов – Шегини в селе Твиржа Яворивского района Львовщины.

Пострадавшими оказались жители поселка Судовая Вишня – 23-летняя женщина и ее 4-летний сын. По данным правоохранителей, 36-летний водитель на них наехал.

Женщину с ребенком доставили в реанимацию. Медикам не удалось спасти жизнь ребенка – от полученных травм он скончался в больнице. Мама мальчика находится в реанимации.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, в автомобильной аварии 6 апреля погиб народный депутат Верховной Рады Украины четырех прошлых созывов, заслуженный юрист Владимир Стретович. Жизнь украинца оборвалась на 65-м году.

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