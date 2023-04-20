В Полтавской области в пожаре погиб 2-летний ребенок: появились детали трагедии. Фото

В селе Остаповка Лубенского района на Полтавщине разгоревшийся в частном доме пожар унес жизнь 2-летнего малыша. Мальчик забежал в дом, пока его мама работала возле двора.

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Когда женщина услышала сильный запах гари и увидела дым, она ринулась в дом. Как передает "Суспильне", ссылаясь на информацию из ГСЧС, она надеялась войти в дверь, но из-за сильного задымления это ей не удалось.

"Светлана Рыбалка, мать ребенка, после неудавшейся попытки попасть в дом попыталась залезть через окно. И эта попытка не увенчалась успехом, тогда она позвонила спасателям", – рассказали журналисты.

Пожарные, прибывшие на вызов, потушили огонь через пару часов, а на кровати в комнате нашли тело ребенка. Причину его смерти, а также обстоятельства возгорания в доме будут выяснять правоохранители .

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области во время прогулки на детской площадке 6-летний Егор получил смертельную травму – его ударили качели. Мальчика привезли сначала в одну областную больницу, а затем в столицу, но он, к сожалению, умер.

"Качели рассчитаны на пять мест. На них уже катались три девочки. В момент, когда мой ребенок подошел, качели ударили его по голове. Моя жена была рядом с сыном. Она сразу вызвала скорую помощь. Медики прибыли очень быстро, примерно за 4 минуты", – рассказал отец малыша.

На Львовщине 7 апреля произошла смертельная авария, в результате которой погиб 4-летний мальчик. По предварительным данным, водитель на авто Mercedes-Benz наехал на ребенка и его маму.

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