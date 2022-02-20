В непризнанном Приднестровье устроили внезапные ночные стрельбы

На оккупированной территории Молдовы в Приднестровье, контролируемом Кремлем, вечером 19 февраля, внезапно устроили ночные стрельбы. В "министерстве обороны" "Приднестровской Молдавской республики" заявили, что провели "боевое слаживание военных".

Сообщение появилось на сайте непризнанного "ведомства". Там также опубликовали соответствующие фото.

То, что так называемые учения проходили ночью, в "министерстве" объяснили тем, что так якобы было запланировано. При этом, с какой целью в Приднестровье устроили учение на фоне стягивания российской армией стотысячного войска к украинской границе, в пресс-службе "ведомства" не сообщается.

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"В темное время суток ограничение видимости мишенного поля усложнило боевую стрельбу", – сказано в сообщении.

Там также добавили, что во время ночных стрельб на различном удалении поражалась "бронетехника" и "группа пехоты" условного противника".

Напомним, официально в Приднестровье находится около 1700 российских военных, однако реальная численность контингента неизвестна. По версии самой РФ – это "миротворцы", оберегающие мир на территории замороженного конфликта. Несколько лет назад так называемая "МПР" отказалась от вывода военного контингента Кремля, к которому призвали в резолюции Генассамблеи ООН.

Напомним, в январе 2021 года глава Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдовы Майей Санду заверил, что Киев поддерживает территориальную целостность ее страны в вопросе Приднестровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия задумала ввести на Донбасс "миротворческий контингент" от Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Их численность может достичь 17 тысяч человек, но для этого должны быть выполнены определенные условия.