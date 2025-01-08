В Нацполиции рассказали, сколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов задекларировали украинцы

С начала процесса декларирования оружия в Украине более 2,1 тысяч человек зарегистрировали около 2,5 тысяч единиц огнестрельного оружия. Граждане также декларируют и боеприпасы, их зарегистрировано 430 000 единиц.

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Об этом рассказал начальник Управления по контролю за оборотом оружия Нацполиции Вячеслав Савченко, передает "Укринформ". По его словам, нарезное и гладкоствольное оружие украинцы декларируют чаще всего.

"С начала процесса декларирования в территориальные подразделения полиции непосредственно уже обратилось 2178 граждан, которые задекларировали 2500 единиц огнестрельного оружия. Также граждане декларируют боеприпасы – их задекларировано 430 тысяч", – заявил Савченко.

Он подчеркнул, что граждане передали в полицию 94 единицы огнестрельного оружия и более 30 тысяч боеприпасов. Представитель Национальной полиции рассказал, что украинцы больше всего декларируют нарезное и гладкоствольное оружие, в том числе ружья. В то же время, такое вооружение, как пулеметы, гранатометы декларированию не подлежат.

Напомним, с 25 ноября 2024 года в Украине вступил в силу Закон о декларировании оружия. Благодаря ему лица, задекларирующие любое найденное или полученное оружие, смогут его в дальнейшем законно хранить у себя. Однако это не касается трофейного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Нацполиции на 31 октября 2024 года в Украине было зарегистрировано более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия. Более чем в 8 раз увеличилось количество изъятия нелегального оружия подразделениями Нацполиции, по сравнению с 2021 годом и началом 2022 года.

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