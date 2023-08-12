В МВД опровергли слухи о 'справке из военкомата' для перерегистрации авто, но не все так однозначно

В Министерстве внутренних дел Украины опровергли слухи о справке из военкомата для перерегистрации авто. Однако это касается не всех.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там назвали необходимость справки фейком.

"В сети активно распространяется месседж, якобы с 20 августа для перерегистрации авто в Сервисные ЦентрыМВД клиент должен предъявить справку из военкомата. Официально заявляем, эта информация не соответствует действительности и никаких документов физическим лицам от территориальных центров комплектации предоставлять не нужно", – заявили в МВД.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что для регистрации или перерегистрации авто юридические лица должны предоставить соответствующий документ с отметкой военного комиссара о снятии или постановке на учет.

С полным перечнем документов можно ознакомиться по ссылке.

"Не будьте доверчивыми. Черпайте информацию только из официальных источников!" – подчеркнули в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам важно не столкнуться с проблемами, когда на руках есть временное водительское удостоверение и должна быть его замена на полноценное.

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