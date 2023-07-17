Как украинским водителям избежать проблем с временным удостоверением

В Украине водители, которые впервые сдают экзамены ПДД, в случае успеха получают так называемое временное водительское удостоверение. Во время двухлетнего испытательного срока важно избегать проблем, чтобы обменять документ на полноценный.

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О важных моментах напомнил Дорожный адвокат. Так, временное удостоверение можно и не обменять на постоянные водительские права в случае фиксации двух нарушений ПДД в течение двух лет.

Речь идет об административных правонарушениях. При этом, независимо от наличия наказания, одно уголовное правонарушение в сфере дорожного движения лишает возможности обмена временного удостоверения на постоянное.

Какие нарушения в течение 2 лет запрещают обмен временного удостоверения:

Выявленные в ручном или неавтоматическом режимах нарушения, когда за рулем находился держатель временного удостоверения; Выявленные в автоматическом режиме нарушения, когда за рулем транспортного средства, владельцем которого является держатель временного удостоверения, находился другой человек.

Во втором пункте нарушения признаются именно за обладателем временных прав, если тот не оспаривает постановление в 10-дневный срок. Оспорить можно постановления, вынесенные в ручном и автоматическом режимах.

Если водитель все же лишился возможности обменять временный документ на полноценное удостоверение, по истечении испытательного срока придется заново сдавать экзамены.

OBOZREVATEL ранее напоминал об ограничении из-за погоды, нарушение которого может привести к штрафу.