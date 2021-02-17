В МОН сказали, как будут работать школы и детсады на карантине

В Украине из-за пандемии коронавируса снова вводят адаптивный карантин. На всей территории страны установят "желтый" уровень опасности, согласно которому будет запрещено посещение учебных заведений, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 будут находиться более 50% учащихся и персонала.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет написал в своем канале в Telegram.

Под запретом также будут массовые мероприятия в учреждениях образования (представления, праздники, концерты) с учащимися более чем одной группы или класса и в присутствии зрителей.

"Пандемия коронавируса не отступает. Поэтому необходимо продолжать карантинные мероприятия, направленные на предупреждение и уменьшение рисков заражения", – написал Шкарлет.

В тех регионах, где будет установлен "красный" уровень, продолжат работать детсады и специальные учебные заведения. Ученики 1-4 классов будут ходить в школу, а все остальные получатели образования будут учиться дистанционно.

"Моя позиция насчет очного обучения учащихся начальной школы остается неизменной. И я благодарю коллег, которые учли и поддержали предложения не только МОН, но и родителей и педагогов", – добавил министр.

Напомним, с 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину и распределения регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 года продолжили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каких условиях в Украине могут отменить карантин.