Частное лунное затмение в ноябре 2021: как наблюдать в Украине

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
2 минуты
997
Лунное затмение в ноябре 2021

В пятницу, 19 ноября состоится частное лунное затмение. Его будет хорошо видно в Северной и Южной Америке, Восточной Азии, Австралии и Тихоокеанском регионе. С территории Украины увидеть его не удастся, однако будет возможность наблюдать явление онлайн.

Ноябрьское частное затмение Луны станет самым продолжительным за последние двадцать лет – по данным NASA, оно продлится 3 часа 28 минут. OBOZREVATEL рассказывает, в чем его особенность и как увидеть онлайн.

19 ноября состоится частное лунное затмение
Чем особенно лунное затмение 19 ноября

Частное лунное затмение начнется 19 ноября в 11:02 и продлится до 14:48 по Киеву. Оно будет проходить в знаке Тельца и покроет почти 97% поверхности полной Луны.

Видео дня

Как известно, затмение наступает, когда Луна входит в конус тени Земли. Полнолуние и близость Луны к узлу ее орбиты – необходимые условия для этого астрономического явления.

Ноябрьское частное затмение Луны станет самым продолжительным за последние двадцать лет

Ноябрьская Луна известна как "Морозная луна", или "Бобровая луна". Так ее называли индейцы Северной Америки, которые подмечали, что с наступлением холодов бобры готовятся к зиме активнее других зверей.

Затмение начнется 19 ноября в 11:02 и продлится до 14:48 по Киеву
Как наблюдать лунное затмение 19 ноября в Украине

Прямая трансляция лунного затмения будет доступна на YouTube-канале NASA. Частные лунные затмения могут быть не такими зрелищными, как полные, но они происходят чаще, отмечается в сообщении организации.

"И это просто означает больше возможностей стать свидетелем небольших изменений в нашей солнечной системе, которые иногда происходят прямо на наших глазах", – объясняют астрономы.

Читайте также в OBOZREVATEL:

Украинановости Украинылунный календарьастрономияЛунное затмение