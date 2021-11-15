Частное лунное затмение в ноябре 2021: как наблюдать в Украине

В пятницу, 19 ноября состоится частное лунное затмение. Его будет хорошо видно в Северной и Южной Америке, Восточной Азии, Австралии и Тихоокеанском регионе. С территории Украины увидеть его не удастся, однако будет возможность наблюдать явление онлайн.

Ноябрьское частное затмение Луны станет самым продолжительным за последние двадцать лет – по данным NASA, оно продлится 3 часа 28 минут. OBOZREVATEL рассказывает, в чем его особенность и как увидеть онлайн.

Частное лунное затмение начнется 19 ноября в 11:02 и продлится до 14:48 по Киеву. Оно будет проходить в знаке Тельца и покроет почти 97% поверхности полной Луны.

Видео дня

Как известно, затмение наступает, когда Луна входит в конус тени Земли. Полнолуние и близость Луны к узлу ее орбиты – необходимые условия для этого астрономического явления.

Ноябрьская Луна известна как "Морозная луна", или "Бобровая луна". Так ее называли индейцы Северной Америки, которые подмечали, что с наступлением холодов бобры готовятся к зиме активнее других зверей.

Прямая трансляция лунного затмения будет доступна на YouTube-канале NASA. Частные лунные затмения могут быть не такими зрелищными, как полные, но они происходят чаще, отмечается в сообщении организации.

"И это просто означает больше возможностей стать свидетелем небольших изменений в нашей солнечной системе, которые иногда происходят прямо на наших глазах", – объясняют астрономы.

Читайте также в OBOZREVATEL: