В Минздраве пояснили запрет на продажу батареек, носков и других товаров
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал запрет реализации определенных категорий товаров в период усиленных карантинных ограничений.
Как сказал он на брифинге, COVID-19 не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках, по сравнению с кормами для животных или семенами. Логика здесь совсем в другом и основывается на законах эпидемиологии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Например, есть супермаркет, в нем есть товары на любой вкус и любую потребность, и есть 100 человек, которым нужно приобрести различные товары. 20 человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут, чтобы приобрести средства гигиены, следующие 20 пойдут в супермаркет, чтобы купить посуду или предметы бытовой техники, а другие – чтобы приобрести одежду, батарейки, носки", – предположил Степанов.
По его словам, если запретить реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, закажут их через интернет-магазин и не будут контактировать с другими, увеличивая опасность заразиться.
"То есть из 100 человек, которые могли быть в супермаркете и контактировать между собой, в супермаркете будет только 40. Вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, уменьшается просто в разы", – подчеркнул глава Минздрава.
Он также привел пример, что люди, которые хотят купить ребенку игрушку и не нуждаются идти за продуктами питания, не пойдут за ней в супермаркет, а дождутся завершения карантина или закажут товар через интернет.
Степанов отметил, что сигареты и батарейки можно купить в киосках, работа которых не запрещена, поскольку они не принимают посетителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине с 8 по 24 января действует локдаун. В первый день карантина супермаркеты заклеили лентами запрещенные товары на полках, ссылаясь на постановление Кабинета министров.
Украинцы возмущены тем, что под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему нельзя продавать носки в магазинах и где купить батарейки.