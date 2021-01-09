У МОЗ пояснили заборону на продаж батарейок, шкарпеток та інших товарів
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов прокоментував заборону реалізації певних категорій товарів у період посилених карантинних обмежень.
Як сказав він на брифінгу, COVID-19 не розповсюджується активніше на іграшках, шкарпетках чи батарейках, порівняно з кормами для тварин чи насінням. Логіка тут зовсім в іншому і грунтується на законах епідеміології (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Наприклад, є супермаркет, у ньому є товари на будь-який смак і будь-яку потребу, і є 100 людей, яким треба придбати різні товари. 20 людей підуть у супермаркет, аби придбати їжу, ще 20 підуть, щоб придбати засоби гігієни, наступні 20 підуть у супермаркет, щоб купити посуд чи предмети побутової техніки, а інші – аби придбати одяг, батарейки, шкарпетки", – припустив Степанов.
За його словами, якщо заборонити реалізацію певних товарів у приміщенні магазину, то люди, яким вони необхідні, замовлять їх через інтернет-магазин і не будуть контактувати з іншими, збільшуючи небезпеку інфікуватися.
"Тобто зі 100 людей, які могли бути в супермаркеті і контактувати між собою, в супермаркеті буде лише 40. Імовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточуючих, зменшується просто в рази", – наголосив глава МОЗ.
Він також навів приклад, що люди, які хочуть купити дитині іграшку і не мають потреби йти по продукти харчування, не підуть по неї в супермаркет, а дочекаються завершення карантину або замовлять товар через інтернет.
Степанов наголосив, що сигарети і батарейки можна купити в кіосках, роботу яких не заборонено, оскільки вони не проводять приймання відвідувачів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні з 8 по 24 січня діє локдаун. У перший день карантинних обмежень супермаркети заклеїли стрічками заборонені товари на полицях, посилаючись на постанову Кабінету міністрів.
Українці обурені тим, що під забороною опинилися шкарпетки, сміттєві пакети, лампочки, батарейки, свічки та інші непродовольчі товари.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому не можна продавати шкарпетки в магазинах і де купити батарейки.