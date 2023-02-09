В Минобороны и ВСУ привлекли к ответственности более 600 должностных лиц по материалам аудита, — Резников

621 чиновник Министерства обороны и Вооруженных сил Украины привлечен к дисциплинарной или материальной ответственности по результатам внутренних аудитов в 2022 году. Все материалы, которыми были установлены нарушения, оперативно и своевременно передавали правоохранительным органам.

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Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. "621. Именно столько должностных лиц из числа Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны было привлечено к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году", – говорится в сообщении.

Министр уточнил, что к материальной ответственности были привлечены 497 чиновников, а к дисциплинарной – 124.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной – нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, – несут и будут нести ответственность", – подчеркнул Резников.

Напомним, в Министерстве обороны произошел скандал, причина которого в закупке продуктов по завышенным ценам в тыловые части ВСУ. После происшествия министр обороны Алексей Резников заявил о планах реформирования тылового обеспечения.

Также двум бывшим топ-чиновникам Министерства обороны Украины и одному представителю госпредприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. При этом подозрение связано не со скандальными закупками продуктов, а с обеспечением ВСУ некачественными бронежилетами и растратой бюджетных средств.

Кроме того, сообщили о подозрении в хищении 1,7 млрд на закупках для Вооруженных сил Украины и советнике замминистра обороны Украины. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что не знал о контрактах по завышенным ценам. По его словам, на состояние войск это не повлияло.