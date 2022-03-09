В Минобороны Британии заявили, что ПВО Украины добилась значительных успехов против боевых самолетов РФ

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В Британии заявили, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины добилась значительных успехов против боевых самолетов РФ. А это, скорее всего, мешает России контролировать воздушное пространство.

Такое заявление сделали в Министерстве обороны Британии. Там отметили, что бои к северо-западу от Киева продолжаются, и российским силам не удалось добиться каких-либо значительных прорывов.

Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам со стороны оккупантов.

"Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им иметь в определенной степени контроль над воздухом", – подчеркнули в британском минобороны.

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Напомним, около 17 часов 8 марта над поселком Калиновка Броварского района Киевской области военные ВСУ уничтожили ракету "Калибр" с помощью установки противовоздушной обороны.

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