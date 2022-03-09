В Минобороны Британии заявили, что ПВО Украины добилась значительных успехов против боевых самолетов РФ
В Британии заявили, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины добилась значительных успехов против боевых самолетов РФ. А это, скорее всего, мешает России контролировать воздушное пространство.
Такое заявление сделали в Министерстве обороны Британии. Там отметили, что бои к северо-западу от Киева продолжаются, и российским силам не удалось добиться каких-либо значительных прорывов.
Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам со стороны оккупантов.
"Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им иметь в определенной степени контроль над воздухом", – подчеркнули в британском минобороны.
Напомним, около 17 часов 8 марта над поселком Калиновка Броварского района Киевской области военные ВСУ уничтожили ракету "Калибр" с помощью установки противовоздушной обороны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 6 марта над Харьковом украинские ПВО сбили вражеский истребитель. При этом были замечены два парашютиста, сейчас их разыскивают.
На Харьковщине около 04:00 воскресенья, 6 марта, украинская ПВО уничтожила боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, поиски оккупанта продолжаются.
В субботу вечером, 5 марта, российские оккупанты хотели атаковать Краматорск в Донецкой области крылатой ракетой. Снаряд сбила украинская система противовоздушной обороны.
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