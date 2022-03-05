Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском. Момент попал на видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В субботу вечером, 5 марта, российские оккупанты хотели атаковать Краматорск в Донецкой области крылатой ракетой. Снаряд сбила украинская система противовоздушной обороны.

Из-за этого прогремел сильный взрыв. Видео момента уничтожения российской ракеты опубликовал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

На несколько секунд в городе стало светло, как днем, а камеру наблюдения ослепило.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве над детской больницей "Охматдет" в пятницу, 4 марта, силы ПВО сбили ракету оккупантов. К счастью, никто не пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!