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Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском. Момент попал на видео
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В субботу вечером, 5 марта, российские оккупанты хотели атаковать Краматорск в Донецкой области крылатой ракетой. Снаряд сбила украинская система противовоздушной обороны.
Из-за этого прогремел сильный взрыв. Видео момента уничтожения российской ракеты опубликовал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
На несколько секунд в городе стало светло, как днем, а камеру наблюдения ослепило.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве над детской больницей "Охматдет" в пятницу, 4 марта, силы ПВО сбили ракету оккупантов. К счастью, никто не пострадал.
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