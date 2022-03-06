На Харьковщине ПВО уничтожила российский штурмовик Су-25: пилота ищут

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На Харьковщине около 04:00 воскресенья, 6 марта, украинская ПВО уничтожила боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, поиски оккупанта продолжаются.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Военного преступника ищут бойцы Вооруженных сил Украины, сил территориальной обороны, Нацгвардии и СБУ.

Как известно, РФ направила значительную часть своего воздушного флота именно на Харьковскую область.

"Над городом почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями", – отметил глава ОГА.

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Он подчеркнул, что украинские ПВО мощно вступают в бой, даже если силы силы противника преобладают.

Напомним:

Как ранее писал OBOZREVATEL, под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство солдат из ее состава являлись предателями Украины, которые после оккупации Крыма перешли на сторону России.

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