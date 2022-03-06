В Харькове украинская ПВО сбила российский истребитель. Момент попал на видео

Вечером 6 марта над Харьковом украинские ПВО сбили вражеский истребитель. Двое летчиков успели катапультироваться, сейчас их разыскивают.

Как сообщил Штаб обороны Харьковщины, один из пилотов не выжил, пишет "Ху***ий Харьков". Отмечается, что самолет был сбит в районе Харьковского авиационного завода.

"Примерно в 18.15 подразделением Национальной гвардии Украины по переносному зенитно-ракетному комплексу был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей", – говорится в сообщении.

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При этом сообщается, что над городом летают еще другие самолеты противника, в частности, они были замечены на Холодной и Лысой горе.

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