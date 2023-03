В Милане на благотворительном аукционе была продана копия мурала из Мариуполя, созданная благодаря Фонду Рината Ахметова

Копия мурала из Мариуполя, созданного благодаря Фонду Рината Ахметова, продана на благотворительном аукционе в Милане.

Группа Метинвест провела благотворительный вечер в Милане (Италия), где представила результаты деятельности гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь", созданной в координации с Фондом Рината Ахметова. Главным акцентом мероприятия стал благотворительный аукцион: на нем были представлены редкие артефакты военной и мирной жизни украинцев. С молотка ушли 13 лотов, среди которых копия мурала "Милана" в Мариуполе, созданного благодаря Фонду и уничтоженного россиянами в 2022 году.

За год полномасштабной войны проект "Спасаем жизнь" помог почти 500 тысячам человек на сумму 8 млн 430 тысяч евро, из которых более 2,4 млн евро пожертвовали доноры. На западе от благотворительного аукциона и донаций удалось собрать еще 300 тысяч евро в поддержку пострадавших на войне украинцев.

Напомним, что мурал "Милана" на многоэтажке в Мариуполе был создан в 2018 году благодаря Фонду Рината Ахметова. На мурале был изображен портрет Миланы Абдурашитовой — шестилетней девочки, потерявшей маму и ножку во время обстрела города в 2015 году. Выздороветь Милане помогал Фонд. В октябре прошлого года оккупанты уничтожили мурал. Его копия, проданная на аукционе в Италии, была выполнена на стали легендарного мариупольского завода "Азовсталь".

Проект "Спасаем жизнь" и благотворительный фонд Do It Together были созданы Группой Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Проект уже снабдил продуктами питания и средствами гигиены более 400 000 украинцев, а также запустил программы протезирования, физической и психологической реабилитации украинцев, ветеранов войны и гражданских.