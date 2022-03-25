В Мелитополе российские оккупанты заблокировали выдачу гумпомощи

25 марта российские военные заблокировали выдачу гуманитарной помощи гражданским жителям Мелитополя. Соответствующий приказ издала самопровозглашенная руководительница оккупационной администрации Галина Данильченко.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Он отметил, что всего доставили 13 тонн продуктов и два тонны детского питания и лекарства.

Городской глава добавляет, что гуманитарная колонна с помощью для обычных граждан уходили из Запорожья целые сутки, когда этот путь можно проехать через 2 часа. Оккупанты все время блокировали путь и устраивали преграды.

Пока машины с продуктами и медикаментами охраняют российские военные. Есть информация, что часть гуманитарной помощи планируют угнать для перепродажи за деньги, другую – раздать кремлевской армии.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мелитополь находится на грани гуманитарной катастрофы.

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