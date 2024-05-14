В пещере рухнули цены на портреты Шойгу и Патрушева. Можно только представить, как любители "искюйства" однажды начнут бить друг другу морды кабинетными бюстиками Путина. Но это будет потом. А пока мохнатики восхищаются портретным сходством Белоусова с Суворовым и мистически предрекают неизбежное взятие Харькова аки Измаила. А еще экстатически стонут от начавшихся генеральских чисток в Минобороны, о которых давно мечтали навальнисты, метавшиеся буревестниками над руинами коррупции.

Но теперь – все: золотые унитазы Тимура Иванова и инкрустированные бриллиантами бубны Шойги будут сданы Белоусову, который переплавит все это в один большой орден Победы. Жаль – Навальный не дожил! Вот бы порадовался, ёрзая на табуреточке!

Путин косплеит параноика Сталина. У того тоже трясли военачальников – всех этих Якиров да Тухачевских. Правда, сейчас к стенке никого не поставят: расстрелы отменены, а сами стреляться они не будут – уж слишком жизнелюбивы. И вообще: генерал нынче пошел не тот. Достаточно вспомнить ельцинского Пашу Грачева – вот воровал парняга так воровал! На чеченских руинах столько в кровище намыл, что у скромной МЧСной Шойги скулы сводило. И попустило только после начала бойни в Украине. Но вождь за последние пару лет настолько вошел в образ Победиссимуса, что потребовал жестко прикрыть это фронтовое Эльдорадо, и начать побеждать по-настоящему. И вот Белоусов уже ведет под ручки в кабинет генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, как главного кадровика-затейника. И так сурово ведет, что лампасы сами засыхают и отваливаются, а тюремная роба – наоборот – прирастает ко всему организму. А еще во время выступления в Совете Федерации Белоусов рассказал о нехватке мест в военных госпиталях и недоступность обычных больниц для убийц, которым повезло не прожариться на фронте до конца. Низовой мохнатик аж завыл: "Наконец-то "наверху" о глубинной скотинке вспомнили! Продолжай в том же духе, отец родной! А уж мы за тебя сами в самовары мутируем!"

Понятно, что главная задача плешивца – подчинить все финансовые потоки войне. Чтобы звон каждого рубля отзывался выстрелом в сторону Украины. Он понял, что никаких переговоров с прогибом Киева перед Москвой не будет, а Запад взял курс на плавное удушение фашистской людоедни. Все, как любит карликовый извращенец – потихонечку. Так и демонстрируют: тут банковские переводы отрежут, там теневой флот зажмут, здесь замороженные миллиарды отчекрыжат. Помощи ждать неоткуда: у аятолл свои проблемы, корейский жировик оказался банальным прыщом, впарив за серьезное бабло снаряды полувековой давности, а товарищ Си после европейского турне ходит сам не свой. Того и гляди – с Макроном созваниваться начнет и мурлыкать по-французски. Последний – тот вообще настолько оборзел, что впервые в истории передал под оперативный контроль НАТО атомный авианосец "Шарль де Голль", заведя его в Средиземное море. Так и сказал: "Если крыса в Кремле в сторону ядерной кнопки дернется – отжарить к чертовой матери вместе со всеми болотными испражнениями!" Командующий авианосной боевой группой ВМС Франции контр-адмирал Жак Маллар сообщил, что ВМС Франции готовятся к возможным боевым действиям на фоне возросшей угрозы начала вооруженного конфликта, и что цели подготовки ВМС страны значительно изменились. Если раньше ВМС тренировались проводить операции по охране порядка в морском пространстве, то сейчас Франция готовится к борьбе с противником, который хочет "сокрушить" ее. Так что западным ВМС пора приспосабливаться к новым обстоятельствам и к "более несдержанным соперникам".

Имперские конвульсии на Харьковском направлении, скорее всего, должны отвлечь внимание от событий на Юге. Похоже, Путин впервые с начала войны начал получать более-менее правдивые донесения о делах на фронте. И это вряд ли придает ему оптимизма. Трудно сказать, насколько он упорот в своей решимости "жахнуть по Украине от всей пацанской души". Потому что если на такое решаться – то единым залпом возмездия по всем обидчикам Запада, хлопнув по последней рюмашке с Медведимкой. А недавний шантаж в виде "учений нестратегических ядерных сил" аукнулся ответными учениями НАТО с отработкой массированных ядерных ударов по Питеру и Москве. Поэтому, если Путин и готовится мстить – то исключительно гибридно, открыв сезон "террористической войны" на европейском континенте. По принципу – "займитесь-ка вы собой, не отвлекайтесь на Украину. Видите, какой кровавый замес у вас начался!" Эти спец-рычаги у Путина отлажены давно – осталось привести их в действие. Благо – в июле открывается Олимпиада, и можно жирно нагадить Макрону прямо на праздничный стол.

Скорее всего, слова генерала Молтенского о том, что "если Украина продержится до осени, то Россия проиграет" – одинокий вопль фашистской правды, стонущей от ужаса за унижение "державы в трусиках", которая ни на что, кроме мясных штурмов, исторически не способна. Мясной массой она воевала всегда: от Суворова до Жукова. Вот и теперь никто не ищет смысл в закапывании организмов на полях Украины, когда НАТО поджимает со всех сторон. В ближайшее время в небе Украины появятся F-16, а потом подоспеет основной массив оружия и техники, от лязга которой резинка в имперских трусах лопнет, и они упадут сами собой. Еще немного – и НАТО отрежет от пещеры калининградский анклав. И что тогда делать? Прорубать Сувалкский коридор, разбрызгивая кровавые сопли в разные стороны? Или действительно – пускаться во все тяжкие, отдавая последний ядерный приказ? Жеванная морда Гурулева, конечно, страшна, но вряд ли способна напугать Ллойда Остина. К тому же, голова должна быть холодной, кулак – стальным, а трусы – нервущимися. А как тут не порваться, когда в Киев опять приперся чертов Блинкен, замышляющий очередную гадость на пару с Зеленским?

Крым зияет на карте военных действий нежной ахиллесовой пятой мамулечки. И в этом месте все настолько тонко, что грех не порвать – от Джанкоя до Севастополя. Возможно, именно этот травмоопасный для Путина план и привез в Киев коварный Блинкен. Потому что в США уже вовсю обсуждают возможное столкновение с пещерой, из которой в любой момент могут полететь ядерные лапти. Окончательный перевод путиномики на рельсы тотальной войны вступает в финальную стадию. Позднепутинская пещера – конечно, не СССР: ни по производству, ни по мозгам. Но навонять напоследок она сможет. Со словами: "А зачем нам такой мир, в котором не будет нашей блатной веселой балалайни?" Да и порвать косоворотку вместе с трусиками. После чего – рухнуть в любимый отеческий гроб в пароксизме духовного единения с корнями.