Венесуэла.

Как мы видим, сотрудничество нефтяных мировых изгоев идет уже давно, ведь "нефтесестры" помогали друг другу обходить санкции. Так, еще до 2022 года, Роснефть помогала венесуэльскому государственному нефтяному концерну Petróleos de Venezuela SA. PDVSA передавал "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти. Отсрочка платежа в подобных сделках составила от 30 до 90 дней.

Однако "Роснефть" перечисляла деньги немедленно, оплачивая венесуэльскую нефть со скидкой, а впоследствии получала ее полную стоимость от конечного покупателя. Часть средств проходило через российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк", которому принадлежат 50 процентов PDVSA. США ввели в отношении этого финансового института санкции, так как часть средств от этих сделок шла на поддержку главы режима Николаса Мадуро. В схемах использовались швейцарской Rosneft Trading, а потом TNK Trading International. Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC и нефтегазовый гигант PetroChina несмотря на санкции, помогли обойти санкции на экспорт нефти из Венесуэлы, но компаниям приходилось использовать затратную схему с перевалкой в море в Малайзии. Но со временем в Китай прямо из венесуэльского порта приходят танкеры, принадлежащие PetroChina или зафрахтованные зарегистрированной в России компанией Wanneng Munay, которая входит в группу более чем десяти зарегистрированных в России компаний без какого-либо опыта нефтетрейдинга, ставших покупателями PDVSA.

Кстати, в то же время в схеме с продажей венесуэльского золота фигурировали ОАЭ, Турция и Уганда. Беспринципно заработать над подсанкционных товарах стремятся многие, и очень часто одни и те же.

Сейчас же очередь быть благодарной перешла Венесуэле. Супертанкер, перевозящий российскую нефть Urals, на вторую годовщину начала полномасштабного вторжения в Украину, прибыл к берегам Венесуэлы. Это свидетельствует о том, что Москва ищет новых покупателей на фоне ужесточения санкций и перебоев в Красном море. Танкер "Лигера" разгрузился вблизи залива Амуай, в порту Хосе, где расположен НПЗ, принадлежащий венесуэльской компании PDVSA. В прошлом месяце судно загрузило по меньшей мере 1,7 миллиона баррелей Urals путем перегрузки с судна на судно у берегов южной Греции перед тем, как отправиться в Венесуэлу. Это первая зафиксированная поставка нефти марки Urals в Венесуэлу по меньшей мере за пять лет. Ранее Россия в основном продавала свою нефть в Азии, чтобы обойти западные санкции, введенные из-за войны в Украине. В прошлом Венесуэла импортировала иностранную нефть для разбавления собственной, что облегчало ее экспорт. В течение 2022−2023 годов страна также прибегала к закупкам нефти из Ирана, который стал крупнейшим поставщиком. Как видим, и схемы, и участники, остаются все те же.

Показательна борьба США - лидера в режиме соблюдения санкций. Рассмотрим просто в виде примера. Вашингтон вводит санкции в отношении полудюжины танкеров, которые принадлежали малоизвестным компаниям. Через несколько недель после этих событий малоизвестная компания из ОАЭ получает контроль над танкерами, которые перевозили венесуэльскую нефть. Суда получили новые названия и затем возобновили перевозку нефти из Венесуэлы. ОАЭ, которые являются одним из ближайших союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, стали логовом компаний, помогающих Венесуэле обходить американские санкции. В этом году появилось множество неизвестных ранее фирм, которые выступили крупнейшими покупателями венесуэльской нефти. Большинство их них были зарегистрированы российской трейдинговой компанией.

Однако теперь и в других странах возникают компании, готовые рисковать и, скрывая своих владельцев, перевозить венесуэльскую нефть в обход санкций.

Иран.

Страна является виртуозом в обходе санкций, наложенных на нее не одно десятилетие назад. И учителем для России. Но не нефтью единой.

Предшественником платежной системы "Мир", например. В 2002 году Иран создал национальную электронную банковскую платежную систему Shetab, которая в 2017 году имела более 54 тыс. банкоматов по всей территории Ирана. В марте 2005 года Центробанк Ирана подписал соглашение с банкоматной сетью Бахрейна Benefit и ОАЭ UAES о подключении этих систем к сети Shetab. В октябре того же года Иран и Китай связали свои банковские системы. В мае 2008 года сеть банкоматов Ирана была связана с сетями банкоматов Катара и Кувейта, что позволило клиентам иметь прямой доступ к своим счетам из Ирана и арабских стран. В январе 2023-го свои банковские системы связали Иран и Россия. И уже не так и страшен отключенный SWІFT.

По иронии судьбы, Украина также принимала участие в этом процессе. Но если Бушерский контракт предусматривал участие харьковского Турбоатома, и Украина из него смогла выйти под невыполненными предложениями США, то с авиапоставками в Иран мы себе "стреляли в ногу". Через авиационное предприятие Iran Helicopter Support & Renewal Company IHSRC), возникшее на базе комплексного регионального центра по ремонту вертолетов западного производства, созданного еще в 70-х годах при помощи США и Италии. Украинская компания "Мотор Сич" до введения Украиной санкций против Ирана продавала иранским предприятиям товары двойного использования – авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117. Такие модели устанавливают как на небольшие транспортные самолеты, так и на военные вертолеты, в частности типа Ка-52, используемые Россией в войне против Украины. Но, вернемся к сотрудничеству нефтенесущих коллег и их флотам.

А что ж новый член "ватаги отчаявшихся нерукопожатых"? Россия использует "танкеры-призраки" для экспорта своей нефти в обход западных санкций. РФ переманивает флотилию у Ирана. В последнее время танкеры иранской "флотилии-призрака" переключились на перевозку российской нефти после того, как в декабре начали действовать новые санкции ЕС и G7. По меньшей мере 16 танкеров перешли на российские маршруты. Ранее эти суда помогали Ирану обходить санкции США.

Россия переманила владельцев и операторов таких танкеров премиальными ставками, чтобы сохранить доходы от экспорта нефти. При этом, по данным аналитиков, наценка на перевозку российской нефти как минимум в 50% выше, чем отгрузка иранской, а в некоторых случаях даже в 100%. В то же время российская нефть по-прежнему перевозится танкерами с западной страховкой, которая доступна только при условии, что нефть куплена по цене ниже предельной во 60 долларов США.

Лондонские аналитики по танкерным перевозкам уже отмечают несколько судов, вовлеченных в торговлю с Россией, которые ранее занимались перевозкой иранских партий. Согласно их исследованиям, по меньшей мере 16 судов, входивших в сеть скрытых танкеров, позволявшую Ирану нарушать санкции США, за последние два месяца начали отгружать российскую сырую нефть.

"Теневые флоты" Ирана и России уже начинают конкурировать между собой. В последние месяцы Ирану удалось сохранить или даже увеличить экспорт сырой нефти. Но конкуренция за суда является возможным источником напряженности в отношениях Москвы и Тегерана.

Экспорт иранской нефти растет благодаря тайным поставкам в Китай. В ноябре экспорт вырос примерно до 1,3 млн баррелей в день, а в позапрошлом месяце был почти самым высоким за четыре года. Дополнительные иранские баррели, вероятно, направляются в Китай, крупнейший в мире импортер нефти, под предлогом поставок из Малайзии. Также Иран в прошлом году расширил свою роль в Венесуэле, также находящейся под санкциями США, и направил поставки легкой нефти на переработку и разбавителей для производства сырой нефти, пригодной для экспорта. Тегеран, сотрудничающий с Москвой по нефтяной политике через группу ОПЕК+, стал ключевым сторонником вторжения России в Украину. Москва и Тегеран конкурируют на рынке нефти и газа. Но иранский и российский режимы объединяют растущая международная изоляция, внутриполитический кризис и вражда с США.

Усиление санкций

Как писалось в начале экономические санкции не всегда являются эффективным инструментом воздействий. Кроме того, они – не универсальны. И здесь есть ряд проблем. Не нужно забывать, что механизмы, работавшие в таких странах, как Иран и Венесуэла не подходят для России. "Нефтесестры" - изгои представляют из себя не такие большие страны. В случае с Венесуэлой — это выход к одному морскому заливу, сухопутные же границы находятся в труднодоступных для проложения коммуникаций местах - тропический лес и горы. У Ирана есть как выход в залив, контролируемый Пятым флотом США так и выход через горы на внутреннее самое большое в мире море-озеро. Поэтому поставки от этих стран не так тяжело контролировать. Что же касается России, то помимо нескольких морей, через которых она в состоянии производить отгрузку своего черного золота, существует еще и система трубопроводов, а также железных дорог и огромные сухопутные границы.

Учитывая то, что Россия продолжает зависеть от европейских танкеров и страхования, необходимо более строгое правоприменение в этой области. Наказание за нарушение санкций может, например, предусмотреть 90-дневный запрет судам предоставлять морские услуги или предусмотреть законодательное изъятие таких суден.

Обязательное страхование должно стать обязательным условием для прохода танкеров через Датские проливы, Гибралтар, Босфор и другие морские коридоры. Именно на этапах прохождения коридоров, а не при швартовке в портах.

Следует запретить продажу танкеров странами, входящими в коалицию, которая применяет ограничения цен на нефть, за пределами коалиции, то есть, странам, которые ограничения цен не применяют.

Необходимо устранить опасность столкновений и минимизировать экологические риски, налагая штрафы вплоть до реквизиции или конфискации транспорта за подвергание опасности других участников морских перевозок путем отключения навигационной аппаратуры оповещения и распознавания.

Предельные цены на нефть должны быть еще ниже, что позволит усилить влияние санкций. Ограничение цены ниже 30 долларов за баррель (которая все равно еще значительно превышает себестоимость производства в России - в среднем 15 долларов США за баррель) сократило бы доходы России вполовину, на десятки миллиардов евро. В идеале необходимо ввести полное эмбарго или квотирование российского нефтяного экспорта.

Необходимо усилить мониторинг и контроль соблюдения лимита цен на нефть Страны коалиции должны проверять работу банка по обработке платежей в рамках транзакций, и в случае превышения ограничения максимальной цены, зарегистрировать нарушение и принимать меры по восстановлению законности платежа в рамках установленного потолка.

Принять меры для устранения "лазеек в нефтепереработке" и изменения сертификатов происхождения нефти. Страны, которые ввели санкции, должны запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, какой бы не была ее процентная доля в общей смеси.

Коалиция, во главе с США, отслеживающая и накладывающая санкции на компании - судовладельцев, перевозящие российскую нефть в составе "теневого флота" наверное, кроме полного запрета для таких судов на вход в порты западной коалиции, которые приводят лишь к фрагментации рынка морских перевозок и выделение в нем сегмента, который никогда не заходит в территориальные воды западных стран, должны пойти дальше и конфисковывать как танкеры, так и перевозимую подсанкционную нефть, продающуюся выше установленной стены цены, дабы сделать невозможным игнорирование санкций и стремление Кремля продолжать войну в Украине.

Так уж сложилось, что Российская Федерация демонстративно игнорирует принципы мирового правопорядка, попирая нормы международного права. Исторически, эта страна, на протяжении веков культивирующая дух насилия внутри своей страны и периодически выплескивающая его на соседей, понимает только грубую физическую силу и пресс со стороны мирового сообщества. Напав на Украину, Кремль поставил себя вне правового поля международной системы безопасности и таким образом заслуживает самого жесткого обращения к себе, вплоть до использования коллективной военной силы для восстановления нарушенного мирового порядка.