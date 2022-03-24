Заканчиваются продукты, оккупанты похищают людей на улицах: мэр Мелитополя рассказал о катастрофе в городе

Мелитополь Запорожской области, который с 26 февраля находится под временной оккупаций ВС РФ, приближается к гуманитарному бедствию. Жителям больше небезопасно покидать дома, в магазинах заканчивается продовольствие, в аптеках – медикаменты первой важности, гуманитарные конвои находятся под постоянной угрозой разграбления российскими войсками.

Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказал глава Мариупольского горсовета Иван Федоров. Мэр указал, что средний и малый бизнес подвергается ежедневным проверкам.

"Мы пытаемся обеспечить проезд гуманитарного конвоя из Запорожья, но оккупанты продержали последний на блокпостах восемь часов. Думаю, это намеренное действие, чтобы машина прибыла в Мелитополь уже к ночи, когда легче будет ее ограбить. Но я хочу верить, что гуманитарный конвой дойдет до жителей города, потому что там медпрепараты, продукты питания, предметы первой необходимости", – заметил он.

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Также Федоров добавил, что российские захватчики обходят учебные учреждения, пытаясь возобновить процесс обучения и ввести какую-то школьную программу на русском языке. Однако ни директора, ни учителя не ведутся на уговоры и угрозы оккупантов и мародеров.

"По моей информации, нет таких учителей-коллаборантов, которые бы согласились на нарушение законодательства и подписали себе уголовное дело", – заверил градоначальник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе выкраден 75-летний пенсионер, который приходится отцом известной городской журналистки Светлана Зализецкой.

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