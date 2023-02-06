В Мелитополе оккупанты устроили террор педагогом: врываются с обысками и угрожают депортацией

Во временно захваченном Мелитополе в Запорожской области военные страны-агрессора России продолжают терроризировать педагогов – к ним врываются с обысками и отбирают гаджеты. Учителям, которые не хотят работать по российским учебным программам, угрожают депортацией.

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Об этом рассказал законный городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона в воскресенье, 5 февраля. Оккупанты пытаются заставить педагогов учить детей по вражеской программе, однако на это практически никто не соглашается.

"Они (оккупанты. – Ред.) начали с обысками приходить к учителям и забирать гаджеты. Они боятся, что те, кто находятся на оккупированной территории, онлайн проводят уроки по украинской программе", – рассказал мер.

По данным чиновника, российские войска хотят, чтобы в городе работало только 10 школ из 22. В Мелитополе осталось мало учеников, которые бы хотели ходить в школу с российской программой. Более того, достаточного количества педагогов тоже нет.

Сейчас в городе осталось 2900 педагогов, сотрудничать с россиянами согласились около 300 человек. При этом, среди этих людей нет одного директора садика или школы.

С оккупантами в основном работает технических персонал школ, садиков и других учебных заведений.

По словам Федорова, в захваченном городе практически нет образования, есть только пропаганда "русского мира", где детей заставляют петь гимн страны-террориста и писать письма российским оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федоров рассказал, что российские солдаты превращают захваченные территории в масштабные тюрьмы, особенно это касается временно оккупированного Мелитополя. Мужчин, которых они объявляют заключенными, отправляют воевать на фронт против Украины.