В Мелитополе оккупанты уничтожили аллею декоративных кленов, а улицы превращают в свалку. Фото

Россияне превращают украинский Мелитополь, захваченный еще в начале полномасштабного вторжения государства-агрессора в Украину, в мусорник. Они разводят в городе грязь, уничтожают деревья, на дорогах валяются груды мусора.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале "Риа-Мелитополь" в понедельник, 23 января, со ссылкой на рассказы местных жителей. Как отмечается, "русский мир" принес во временно оккупированный населенный пункт свои традиции бескультурности и неопрятности.

По данным канала, захватчики из России или местные коллаборанты полностью уничтожили аллею декоративных шаровидных кленов, расположенную у кинотеатра на проспекте 50-летия Победы.

На опубликованных кадрах видно, что все растения сломаны или их вырвали с корнем. А бочки теперь являются импровизированными урнами.

По словам жителей города, так грязно в Мелитополе не было никогда. Баки для мусора переполнены, в центре города по тротуарам и на проезжей части валяются груды мусора.

Кроме того, наносную почву никто уже с дорог не убирает, а до уборки опавших листьев очередь у коммунальщиков дошла только в конце января.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты превратили Мелитополь в "тюрьму", но украинцы не сдаются. Патриоты продолжают сопротивляться и устраивать смелые акции.