Оккупанты превратили Мелитополь в ''тюрьму'', но украинские патриоты не сдаются: в сети показали фото смелой акции

Во временно оккупированных российскими войсками городах украинские патриоты продолжают сопротивляться. В этот раз новая смелая акция прошла в Мелитополе.

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Партизаны заявляют, что хотя оккупанты превратили город в "тюрьму", но украинцы не сдаются. Акцию устроили активисты "Желтой ленты".

"Мелитополь – становится одной из самых больших "тюрьм" Европы", - отметили они, объяснив, что выехать из города сейчас почти невозможно.

Оккупанты все больше давят на местных жителей, пытаясь их сломать, максимально усложняют передачу напечатанных плакатов в другие города области.

Но проукраинские активисты держат строй. За прошедшие дни они распространили более 120 флаеров с QR-кодом, который перенаправляет в статью "Как избежать получения паспорта россиян?".

"Поэтому пока оккупанты уходят в прошлое, наши отважные жители показывают им путь за российским кораблем и смело приближают украинское будущее", – отметили активисты.

Напомним, во временно оккупированном российскими войсками Бердянске украинские патриоты устроили новую смелую акцию. Они передали захватчикам и их приспешникам послание о том, что украинский трезубец победит российскую двуглавую курицу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во временно оккупированных городах Бердянск, Токмак и Днепрорудное Запорожской области расклеили патриотические листовки и ленты. Главный посыл этой смелой акции состоит в том, что никакими "референдумами" не остановить деоккупацию украинских земель.